كرواتيا تجهز الجودو لبطولة الجائزة الكبرى بكندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين إقامة معسكر خارجى الفترة المقبلة استعداد لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة مونتريال بكندا يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يقام المعسكر بكرواتيا فى الفترة من 9 إلى 18 يونيو المقبل استعدادا للبطولة، على أن يعود المنتخب إلى القاهرة لخوض معسكر داخلى ثم السفر إلى كندا أول يوليو.
يذكر أن الجودو يشارك ببطولة العالم التى تقام باليابان أغسطس المقبل ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
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