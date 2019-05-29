حسنى فتحى يستعد للموسم الجديد بـ"لوك جديد "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز حسنى فتحى ظهير أيمن مصر المقاصة نفسه للعودة بشكل مختلف خلال الموسم المقبل بعدما حرمته الإصابة من التألق مع فريقه فى الموسم المنقضى.
ويعد حسنى فتحى من أفضل ظهراء الجنب فى الدورى المصرى ، وهو ما جعل مسئولى الزمالك يتعاقدون معه ، حيث شارك بشكل أساسى إلا أنه رفض الجلوس كبديل وفضل العودة لناديه السابق للمشاركة.
يذكر أن حسنى فتحى داهمته الإصابة فى بداية الموسم والتى جعلته يسافر إلى ألمانيا للاطمئنان عليها وعلاجها بالشكل المثالى للعودة من جديد للأضواء واللعب مع فريقه.
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