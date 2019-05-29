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انطوى يستغل فترة الراحة فى البحث عن عرض خليجى لتأمين مستقبله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة خلال فترة توقف الدورى الحالية بعدما أنهى فريقه مبارياته بالدورى عن عرض خليجى مع وكيله للرحيل عن الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح اللاعب لمحمد عبد السلام رئيس النادى برغبته فى الرحيل عن النادى لتأمين مستقبله وهو ما تفهمه رئيس المقاصة وطالبه بإحضار عرض رسمى يليق بإمكانياته.

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