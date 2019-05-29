سوبر كورة: المصرى يخطف الهجام قبل سموحة.. ووكيل إيهاب جلال كلمة السر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادي المصري فى خطف صفقة محمود عبد العاطى مهاجم الرجاء الشهير بالهجام بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي سموحة بعد تدخل وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى لتحويل وجه اللاعب من الإسكندرية لبورسعيد. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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