شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ونيدفيد فى ألمانيا بعد العيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سعد سمير وكريم نيدفيد ثنائي الأهلي السفر إلى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك بـ3 أو 4 أيام من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، فيما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة الثنائي.