المقاولون العرب يؤجل حسم المربع الذهبى لما بعد الكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال المقاولون العرب يؤجل حسم رابع فرق المربع الذهبى بجدول مسابقة الدورى العام حتى الآن، رغم الفوز الأخير الذى حققه نادى المصرى على الداخلية فى آخر جولة للفريق البورسعيدى من عمر المسابقة رافعاً رصيده إلى النقطة 52 فى المركز الرابع.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن المربع الذهبى، ويمتلك ذئاب الجبل الفرصة لتعديل مركزه، حيث يتبقى للمقاولون مباراتان فى الدورى الأولى ستكون أمام بتروجت يوم الاثنين المقبل، فيما تقام المباراة الثانية أمام الأهلى بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وحالة فوز المقاولون بمباراتى بتروجت والأهلى سيرفع رصيده إلى النقطة 53 متفوقاً على المصرى بنقطة واحدة وهو صراع يشبه إلى حد كبير الصراع الدائر على القمة بين الأهلى والزمالك.
كان مسئولو ذئاب الجبل قد حفزوا اللاعبين بالمكافآت من أجل انتزاع المركز الرابع فى جدول المسابقة للمشاركة فى البطولات الأفريقية.
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