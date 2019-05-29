اخبار الرياضه

خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب إنتهاء اعارته يوم 30 يونيو المقبل.

الاهلي ضم رمضان صبحي في يناير الماضي قادماً من هيدرسيلفيد الانجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

Advertisements

ونجح الأهلي في الاتفاق مع اللاعب على البقاء في القلعة الحمراء خاصة في ظل عدم تلقي رمضان عروضاً قوية من أوربا بجانب رغبة الأحمر الجادة في تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق منذ انتقاله له في يناير الماضي بفضل حماسه وإصراره الشديد بجانب قدراته الفنية العالية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي ورمضان صبحي وكذلك مع نادي هيدرسليفد، ومن المقرر أن يُسافر وفد أهلاوي للنادي الإنجليزي لحسم الصفقة بعدما ابدى مسئولو هيدرسلفيد مرونة في بيع اللاعب نهائياً كما رحّب رمضان بالبقاء بالاهلي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا