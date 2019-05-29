شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب إنتهاء اعارته يوم 30 يونيو المقبل.
الاهلي ضم رمضان صبحي في يناير الماضي قادماً من هيدرسيلفيد الانجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
ونجح الأهلي في الاتفاق مع اللاعب على البقاء في القلعة الحمراء خاصة في ظل عدم تلقي رمضان عروضاً قوية من أوربا بجانب رغبة الأحمر الجادة في تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق منذ انتقاله له في يناير الماضي بفضل حماسه وإصراره الشديد بجانب قدراته الفنية العالية.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي ورمضان صبحي وكذلك مع نادي هيدرسليفد، ومن المقرر أن يُسافر وفد أهلاوي للنادي الإنجليزي لحسم الصفقة بعدما ابدى مسئولو هيدرسلفيد مرونة في بيع اللاعب نهائياً كما رحّب رمضان بالبقاء بالاهلي.
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