شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. يارا شحاتة نجمة يد الأهلى تقدم وصفة الفراخ "سويت أند ساور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم يارا شحاتة لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تقدم طريقة عمل "سويت أند ساور" فى الوصفة التالية: المقادير :

المقادير : صدور دجاج 3 ملاعق دقيق نصف كوب صويا صوس بيكنج باودر صلصة Advertisements فلفل ألوان فصوص ثوم كاتشاب خل نشا توابل عسل طريقة التحضير

طريقة التحضير تتبيل الدجاج بالصويا صوص والبيكنج باودر ودقيق والنشا وتترك فى الثلاجة، ثم يتم قليها فى الزيت مع وضع البصل وفلفل الألون والتوابل والصويا حتى تنضج مع ملعقة عسل.

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