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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء والشعب المصري، بمناسبة تتويج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، بلقب الكونفدرالية الأفريقية .
وأشاد رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .
وتمنى الدكتور على عبد العال ، مزيدا من البطولات والألقاب للقلعة البيضاء .
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