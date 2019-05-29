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رئيس مجلس النواب يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى مرتضي منصور  رئيس نادى الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء والشعب المصري، بمناسبة تتويج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، بلقب الكونفدرالية الأفريقية .

 

وأشاد رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .

 

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وتمنى الدكتور على عبد العال ، مزيدا من البطولات والألقاب للقلعة البيضاء .

 

 


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