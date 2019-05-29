انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح يحلم بالنجومية في نهائي أوروبا.. ماذا يخطط؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 05:49 مساءً - يُمني الدولي المصري محمد صلاح، النفس بفوز فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حين يلتقي مواطنه توتنهام، السبت المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال "صلاح" في تصريحات صحفية، إنه يتمنى أن يلعب المباراة كاملة هذه المرة، آملاً تصحيح ما جرى في نهائي الموسم الماضي، والفوز بالبطولة القارية.

ويشير النجم المصري إلى تعرُّضه لإصابة قوية في كتفه إثر التحام مع مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، في النهائي القاري الذي أُقيم بالعاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أجبره على مغادرة أرضية الميدان باكياً، بعد نصف ساعة من اللعب فقط.

ودفع الليفر ثمن خروج نجمه وهدّافه الأول، ليخسر نهائي كييف بنتيجة (1-3)، ويفقد فرصة التتويج بلقبه السادس بـ"أمجد الكؤوس الأوروبية"، في حين عزز الفريق الملكي رقمه القياسي كأكثر المتوَّجين بالكأس "ذات الأذنين" للمرة الـ13 في تاريخه.

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وأشار أبو مكة (نسبة إلى ابنته الوحيدة)، إلى أن تسجيل هدف الفوز "ليس مجرد حلم"، متمنياً أن يصبح حقيقة ويسجل في النهائي، الذي وصفه بالصعب، لأن المنافس فريق إنجليزي.

وشدد على أن ليفربول تعلَّم من دروس خيبة أمل الموسم الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفريق "في حالةٍ أفضلَ هذه المرة".

وأكمل موضحاً: "هذا ثاني نهائي لنا على التوالي. خسرنا النهائي الأول، لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة، ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة".

يُذكر أن ليفربول حقق فوزاً تاريخياً بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة الإسباني، في معقل الريدز "أنفيلد"، ليُؤمِّن عبوره إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني توالياً، معوِّضاً خسارة الذهاب (0-3).

وضرب رفاق "صلاح" موعداً إنجليزياً خالصاً مع توتنهام، الذي أطاح بأياكس أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي من "ذات الأذنين".