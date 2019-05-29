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برشلونة يدرس بيع ثاني أغلى لاعب في تاريخه

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 05:49 مساءً - يفكر نادي برشلونة الإسباني جدياً بإحداث ثورة في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه المذل من نصف نهائي ، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي قد يكون ضمن اللاعبين المرشحين للمغادرة هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن ديمبلي نظرياً ليس ضمن الأسماء المطروحة للرحيل عن قلعة "كامب نو"؛ وذلك لعدة أسباب، من بينها صغر سنه (22 عاماً)، والمقابل المالي الضخم الذي دفعه برشلونة مقابل انتدابه.

وأشارت إلى أن تراجع مستوى الدولي الفرنسي قد يدفع النادي الكتالوني للنظر بقوة في مسألة بيعه والاستفادة من سعره.

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وكان برشلونة قد حصل على توقيع ديمبلي، صيف عام 2017، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، فضلاً عن 40 مليوناً كمتغيرات وحوافز مالية، وهو ثاني أغلى لاعب في تاريخ برشلونة بعد البرازيلي فيليب كوتينيو.

واستقدم برشلونة مهاجم المنتخب الفرنسي في ذلك العام لتعويض رحيل نجمه البرازيلي دا سيلفا إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

ولفتت إلى أن إداة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تنتظر حصولها على عروض مالية تساوي ما دفعته في صفقة ديمبلي، مقابل السماح له بالرحيل عن القلعة الكتالونية، معترفة في الوقت ذاته بأن قرار بيعه "قد لا يكون صائباً؛ بسبب المستقبل الكبير الذي ينتظر اللاعب".

واستعرضت "سبورت" بعضاً من العوامل التي قد تدفع برشلونة لاتخاذ قرار رسمي بالاستغناء عن خدمات ديمبلي؛ على غرار كثرة إصاباته، وسلوكه، وأسلوب حياته غير المنضبط خارج "المستطيل الأخضر"، فضلاً عن عدم إدراكه قيمته وقيمة النادي.

يشار إلى أن ديمبلي، الذي غاب لفترات طويلة هذا الموسم، نجح في تسجيل 14 هدفاً بقميص البارسا وصنع 9، في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية لـ"البلوغرانا".

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