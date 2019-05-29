انت الان تتابع طاقم تحكيم مصري لمباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
بيراميدز
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغيير ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره حرس الحدود المقرر لها في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة على ملعب جهاز الرياضة العسكري بدلًا من استاد حرس الحدود (المكس)، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود غدًا، سيديرها طاقم حكام مصري.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود، في الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقى الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل، ويذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقى
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود، في الجولة الـ34 للدوري، وأخطرت اللجنة الناديين بإقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقى الحدود مع الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل، ويذكر أن حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقى مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته فى الجدول.
بيراميدز يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، من 33 مباراة خاضها في الدوري، فاز في 19 مباراة، والتعادل في 12 والهزيمة في مباراتين، سجل لاعبوه 60 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدفًا.
بينما يحتل حرس الحدود، المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، من مباراة خاضها في الدوري، فاز في 8 مباريات، والتعادل في 12 والهزيمة في 12 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وسكنت شباكه 35 هدفًا.
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