اتحاد الكرة يصدم الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة

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تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
جهاد جريشة
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الجبلاية رفض تنفيذ طلب الوداد المغربي، بإحالة جهاد جريشة، الحكم الدولي للتحقيق بشأن مستواه في لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الوداد يطلب فيه إحالة جريشة للتحقيق إلا أن مجلس الجبلاية رفض، خاصة بعدما تم إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر «الكاف» هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأرسل الوداد المغربي خطابًا رسميًا إلى الجبلاية، يطالبه فيه بالتحقيق مع جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الكاف، وجاء نص الخطاب كالتالي: «لم يكن الحكم جهاد جريشة فى المستوى المعروف على التحكيم المصرى بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الدولين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية فى إدارة
وأرسل الوداد المغربي خطابًا رسميًا إلى الجبلاية، يطالبه فيه بالتحقيق مع جهاد جريشة، بعد إيقافه من قبل الكاف، وجاء نص الخطاب كالتالي: «لم يكن الحكم جهاد جريشة فى المستوى المعروف على التحكيم المصرى بل بالعكس أساء إلى صورة الحكام المصريين الدولين الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية فى إدارة المباريات الدولية».
وأضاف: «الحكم جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة في حق نادي الوداد الرياضي بشهادة جميع الأخصائيين والمتتبعين بحرمانه الفريق المغربي من هدف مشروع وضربة جزاء واضحة رغم الاستعانة بتقنية الـvar كما كان ضعيفا فى تدخلاته وتطبيقة للقانون».
وتابع: «نرجو إجراء بحث في الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه، ونحن على يقين بوقوفكم إلى جانب الحق، خاصةً أن كرة القدم المصرية ساهمت -ولا تزال تساهم- بشكل كبير في تطور هذه الرياضة عربيا وقاريا ودوليا».
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