شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يستبعد مدير إدارى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، استبعاد محمد عبد المرضى المدير الإدارى للمنتخب من منصبه على خلفية تقدمه بمذكرة ضد رئيس الاتحاد . وجاء استبعاد المدير الإدارى خلال اجتماع مجلس إدارة، لوجود أخطاء إدارية والإدعاءات التى تقدم بها . Advertisements جدير بالذكر أن محمد عبد المرضى كان قد تقدم بمذكرة ضد رئيس الاتحاد، بقيامه بتسكين أفراد أقاربه فى المركز الأوليمبى، وتم فتح تحقيق فى الشكوى.

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