شكرا لقرائتكم رياضة الوثب.. لعبة قديمة مارسها الإغريق للتدرب على عبور الأنهار والخنادق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر، حيث أن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة،

"الخليج 365" يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

رياضة الوثب

هى رياضة ظهرت أيام الإغريق، حيث كانوا بحاجة إلى عبور الأنهار والخنادق والحواجز التي تعترض طريقهم أثناء الحرب والسلم ، وتهدف للقفز لأبعد مكان .

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وتطورت رياضة الوثب و انتشرت حتى وثلت إلى المشاركة فى دورة الالعاب الأوليمبية .

ولرياضة الوثب 3 أنواع هى القفز العالى و القفز بالعصى بالإضافة إلى القفز الثلاثى .

يبدأ الوثب بالجري أولاً في المكان المخصص مع تزايد تدريجي في السرعة حيث تمنح للقافز قدرة أكبر على دفع الجسم اٍلى الأمام ، ويجب على المتنافس أن لا يرجع أي خطوة للوراء بعد القفز.