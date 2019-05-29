شكرا لقرائتكم المصرى يخطف الهجام قبل سموحة .. وكيل إيهاب جلال كلمة السر "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولي النادي المصري برئاسة سمير حلبيه في إبرام أولي صفقات الميركاتو الصيفي بالحصول علي توقيع محمود عبد العاطي هداف نادي الرجاء والشهير بالهجام للنادي البورسعيدي لمده ثلاثة مواسم قادمة.



هجام الرجاء يوقع للمصرى

وكان عبد العاطى علي أعتاب الانتقال لنادي سموحة قبل تدخل وكيل لاعبين شهير فى الصفقة لتحويل وجه اللاعب للنادي المصري خاصة أن هذا الوكيل هو فى الوقت نفسه الوكيل الخاص بإيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى والذى طلب ضم اللاعب.



هجام الرجاء يوقع للمصرى

ولعب عبد العاطي فى صفوف نادي غزل المحلة الموسم قبل الماضي وسجل 16 هدفا قبل انتقاله لنادي طلائع الجيش والذي انضم من خلاله الموسم الحالي لنادي الرجاء.