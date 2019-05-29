الإنتاج الحربي يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تحفظ خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى على فكرة رصد مكافأت خاصة للاعبى فريقه لتحفيزهم على الفوز بمباراة الزمالك المقبلة ، معتبرا أنها مباراة مثل أى مباراة فى جدول الدوري سيخوضها لاعبى الانتاج بمزيد من الجدية والتركيز كعادتهم فى المواجهات الكبرى
وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " اللائحة شعار الانتاج طوال مباريات الدوري ونعلم أن لاعبينا يقدرون الموقف وسيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة"
ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت.
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