شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى على فكرة رصد مكافأت خاصة للاعبى فريقه لتحفيزهم على الفوز بمباراة الزمالك المقبلة ، معتبرا أنها مباراة مثل أى مباراة فى جدول الدوري سيخوضها لاعبى الانتاج بمزيد من الجدية والتركيز كعادتهم فى المواجهات الكبرى

وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " اللائحة شعار الانتاج طوال مباريات الدوري ونعلم أن لاعبينا يقدرون الموقف وسيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة"

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ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت.