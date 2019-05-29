شكرا لقرائتكم مجلس النواب يهنئ الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة الى مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء والشعب المصري، بمناسبة تتويج الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، بلقب الكونفدرالية الأفريقية .

وأثنى رئيس مجلس النواب ، في برقية التهنئة ، بالانتصار المستحق للزمالك ، والمجهود الكبير المبذول من الفريق وتحويلهم الحلم الى حقيقة ، وأنهم نجحوا في خلق حالة من السعادة لدي القيادة السياسية بالدولة ، ولدى الشعب المصري بأكمله .

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وتمنى الدكتور علي عبد العال ، مزيدا من البطولات والالقاب للقلعة البيضاء .