المقاولون يؤجل حسم رابع الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل يؤجل المقاولون العرب حسم المركز الرابع في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام حتى الآن.
ورغم فوز المصري الأخير على الداخلية في أخر جولة للفريق البورسعيدي من عمر المسابقة رافعاً رصيده إلى النقطة 52 في المركز الرابع.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن المربع الذهبي، ويمتلك ذئاب الجبل الفرصة لتعديل مركزه حيث يتبقى للمقاولون مباراتين في الدوري الأولى ستكون أمام بتروجت يوم الاثنين المقبل، فيما تقام المباراة الثانية أمام الأهلي بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وفي حالة فوز المقاولون بمباراتي بتروجت والأهلي سيرفع رصيده إلى النقطة 53 متفوقاً على المصري بنقطة واحدة وهو صراع يشبه إلى حد كبير الصراع الدائر على القمة بين الأهلي والزمالك .
كان مسئولو ذئاب الجبل قد حفزوا اللاعبين بالمكافآت من أجل انتزاع المركز الرابع في جدول المسابقة للمشاركة في البطولات الأفريقية .
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