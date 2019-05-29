شكرا لقرائتكم مطبخ الكابتن.. يارا شحاتة تقدم طريقة عمل "سويت أند ساور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حياة نجمات الرياضة لا تختلف عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص "الخليج 365" على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم يارا شحاتة لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تقدم طريقة عمل " سويت أند ساور " فى الوصفة التالية: المقادير : صدور دجاج 3 ملاعق دقيق نصف كوب صويا صوس بيكنج باودر صلصة Advertisements فلفل ألوان فصوص ثوم كاتشاب. خل . نشا. توابل . عسل طريقة التحضير تتبيل الدجاج بالصويا صوص و البيكنج باودر و دقيق والنشا و تترك فى الثلاجة ، ثم قليها فى الزيت مع وضع البصل و فلفل الألون و التوايل و الصويا حتى تنضج مع ملعقة عسل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطبخ الكابتن.. يارا شحاتة تقدم طريقة عمل "سويت أند ساور"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.