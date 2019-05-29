سعد سمير وكريم نيدفيد يطيران إلى ألمانيا بعد العيد...

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جدة - عمرو شويل يطير سعد سمير وكريم نيدفيد ثنائى الأهلى إلى ألمانيا، عقب عيد الفطر المُبارك بـ3 أو 4 أيام من أجل الخضوع لفحص طبى جديد، ومعرفة مدى التحسن فى حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألمانى الذى أشرف على علاجهما.
ويواصل نيدفيد التدريبات بشكل منتظم فى الجيم، بعد الجراحة التى أجراها فى الغضروف، فيما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى فى البرنامج الذى يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا فى حالة الثنائى.
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