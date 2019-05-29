شكرا لقرائتكم سلة سموحة تعود من أنجولا ببرونزية إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت بعثة سلة سموحة إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية، والتى حقق خلالها الفريق المركز الثالث وبرونزية المنافسات . حقق سموحة المركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية للسلة بعد التغلب على القيروان التونسى ، فى نهائيات البطولة . Advertisements وتوج باللقب الأفريقى فريق أول أغسطس الأنجولى بعد الفوز على سلا المغربى فى نهائى البطولة . وتضم بعثة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى ، و أشرف توفيق مدير فنى ومحمد جمال مخطط احمال ، و أيمن مطراوى مدرب

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