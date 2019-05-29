شكرا لقرائتكم المقاصة يرفع شعار "التريث" فى اختيار مدرب الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع مسئولو مصر المقاصة شعار "لا للاستعجال" فى حسم هوية المدير الفنى الجديد، الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل. كان جمال عمر المدرب العام للفريق فى الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة طلعت يوسف قد تولى القيادة الفنية للفريق فى المباريات الأربعة الأخيرة بعد رحيل المدير الفنى . Advertisements ويسعى مسئولو المقاصة للتعاقد مع مدير فنى جديد للفريق يكون مناسبا لأهداف المرحلة المقبلة، خاصة أن الإدارة تسعى للعودة من جديد نحو المنافسة على الألقاب والمشاركة فى البطولات القارية .

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