مجاهد يثير أزمة فى الجبلاية بسبب اللجان المنظمة لأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أثار أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بين اللجان المحلية المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
ويرغب مجاهد فى الانفراد بالقرار والدخول فى مشادات كلامية مع اللجان المنظمة لأمم أفريقيا بأن رأيه هو القرار الصحيح، وهو ما تسبب فى أكثر من أزمة والتحدث دائماً بنبرة تعالى مع الكثيرين.
وأكد مصدر مسئول باللجنة المنظمة المحلية لأمم أفريقيا أن مجاهد تسبب فى عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بين اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا واللجنة المحلية برئاسة هانى أبو ريدة سواء مع اللجان أو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.
أضاف المصدر أنه تمت مطالبة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المحلية المنظمة لأمم أفريقيا، بعدم إشراك أحمد مجاهد فى أى أمور خاصة بالبطولة الفترة المقبلة بعد الشكاوى المتكررة ضده.
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