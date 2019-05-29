شكرا لقرائتكم مفاجأة.. انسحاب الأهلى يمنح بيراميدز صك المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات بيراميدز مرشحا بقوة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بنسختها القادمة 2020 حال تمسك الأهلي بتهديده في الانسحاب من مسابقة الدوري المصري، اعتراضا علي قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا، وهو ما ترفضه الإدارة الحمراء.

وسيترشح بيراميدز للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك حال انسحاب الأهلي بدلا من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بنسختها القادمة، باعتبار أن سيحل في المركز الثالث بعد الأهلي والزمالك، ولكن انسحاب الفريق الأحمر سيعطيه صك التأهل للمشاركة في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موثقه النهائي بشأن الانسحاب أو الموافقة علي قرارات الجبلاية في اجتماع المجلس السبت المقبل.