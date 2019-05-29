شكرا لقرائتكم خبير لوائح: الأهلي لا يمكنه الانسحاب من الدوري.. وفيفا لن ينصفه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومى خبير اللوائح الدولية، أن إقدام الأهلى على الانسحاب من بطولة الدورى من شأنه أن يعرضه لعقوبات قاسية وغرامة مالية ضخمة.

قال بيومى فى تصريحات خاصة، إن الانسحاب متوقف عما إذا كان فى مباراة واحدة أو انسحب من الدورى بالكامل، فإذا ما انسحب من مباراة واحدة يتم خصم 3 نقاط من رصيده واعتباره خاسر بنتيجة 2 / 0، بينما إذا ما انسحب من الدورى يتم هبوطه للدرجة الأدنى "الدرجة الرابعة" وتوقع عليه غرامة مالية ضخمة.

تابع: الأهلى لا يستطيع تهديد تنفيذه بالانسحاب ويخرج تصريحات لا يستطيع تنفيذها، وأتوقع أن يتراجع والعلاقة بينه وبين اتحاد الكرة توترت فى الفترة الأخيرة خاصة بعد شكوى اتحاد الكرة للكاف بسبب حضور مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة مع الأندية فى وجود خالد مرتجى "ممثل الأهلى".

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يرى بيومى أن هناك حالة غليان فى الأندية الأخرى، ولو انسحب الأهلى من الدورى ولم توقع عليه العقوبة فإن تلك الأندية ستعترض على ذلك.

أشار خبير اللوائح أن يمكنه المشاركة فى كأس مصر بشكل عادى حال تنفيذ تهديد بالانسحاب من الدورى، وحال الانسحاب تلغى نتائجه بالدور الثانى والفريق صاحب أكثر عدد من النقاط يكون بطل الدورى وغالبا سيكون الزمالك، ونفس الأمر بالنسبة للأندية المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيكون أكثر فريقين يحملان الأهداف بعد انسحاب الأحمر هما ممثلى مصر فى أفريقيا.

فسر بيومى أزمة الدورى الحالية بأن الأهلى والزمالك متخوفين من مصير بطل الدورى ل أنه دورى غير عادى ومن سيخسر فيه سيتعرض لهجوم ضارى، واتوقع أن يلغى الدورى، خاصة أن الأجواء مشتعلة بين قطبى الكرة المصرية، وسيكون الإلغاء هو الحل الأمثل لتهدئة تلك الأجواء المشتعلة.

وإذا ما أقدم الأهلى على شكوى اتحاد الكرة للفيفا أكد أن الفيفا لا يتدخل فى المسابقات المحلية التى تخص كل اتحاد أهلى ومتروك لمسئولى الاتحاد الأهلى لاتخاذ القرار المناسب، ويرد أن الموضوع من اختصاص الاتحاد الأهلى وكل ما عليه فعله أن يطالب الاتحاد الأهلى بالفصل فى الموضوع.