أنطوى يبحث الرحيل عن مصر فى الموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل ينوى الغانى جون أنطوى مهاجم المقاصة خوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل بعيدا عن الدورى المصري.
ويحاول أنطوى استغلال فترة توقف الدورى الحالية بعدما أنهى فريقه مبارياته بالدورى البحث عن عرض خليجى مع وكيله للرحيل عن الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وألمح أنطوى إلى مسئولى المقاصة برئاسة محمد عبد السلام رئيس النادى برغبته فى الرحيل عن النادى لتأمين مستقبله وهو ما تفهمه رئيس المقاصة وطالبه بإحضار عرض رسمى يليق إمكانياته .
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