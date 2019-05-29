شكرا لقرائتكم تقرير المنياوي يحسم مصير الراحلين والجدد بالإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى التقرير الفنى للفريق لعرضه على مجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان خلال الايام القليلة المقبلة لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة وموقف المعارين . الاسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد . كان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة 15 يوماً من المران نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقية للفريق هذا الموسم أمام الزمالك .

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