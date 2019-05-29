شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز شكوى للفيفا ضد الجبلاية بعد الانسحاب من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي يجهز لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة بسبب عدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق الدوري الممتاز، وتعنته في إنهاء المسابقة في المواعيد المقررة في غالبية الدوريات العالمية والعربية، وإصراره على استكمال المسابقة بعد بطولة أمم إفريقيا.

واعترض الأهلي على قرار اتحاد الكرة بخوض عدد من المباريات المؤجلة من الدوري بعد أمم إفريقيا، لنه يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ، لاسيما وأن تأخير المسابقة سيلحق ضرر بالفرق التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد وكذلك القيد المحلي والإفريقي.

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ويحضر مجلس الأهلي ملف كامل عن المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة اتحاد الكرة في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الحالي وإعداد تقارير شامل لتقديمه إلى الفيفا لحفظ حقه ، بسبب تعنت مجلس الجبلاية في قراراته ضد القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موثقه النهائي بشأن الانسحاب أو الموافقة علي قرارات الجبلاية في اجتماع المجلس السبت المقبل.