الأهلي يتفق مع رمضان صبحي على البقاء في الموسم المقبل...

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جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع رمضان صبحي لاعب الفريق على البقاء في النادي عقب إنتهاء إعارته يوم 30 يونيو المقبل. وضم الاهلي رمضان صبحي في يناير الماضي قادماً من هيدرسيلفيد الانجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر. Advertisements واتفق الأهلي مع اللاعب على البقاء في القلعة الحمراء خاصة في ظل عدم تلقي رمضان عروضاً قوية من أوروبا بجانب رغبة الأحمر الجادة في تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق منذ الانتقال إليه في يناير الماضي بفضل حماسه وإصراره الشديد بجانب قدراته الفنية العالية. وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الأهلي ورمضان صبحي وكذلك مع نادي هيدرسليفد ومن المقرر أن يُسافر وفد أهلاوي للنادي الأنجليزي لحسم الصفقة بعدما ابدى مسئولو هيدرسلفيد مرونة في بيع اللاعب نهائياً كما رحّب رمضان في البقاء بالاهلي.

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