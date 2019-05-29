شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعاقد مع التونسي أسامة الحدادي 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتفاق المنافس، يوم الأربعاء توصله لاتفاق مبدئي لضم الدولي التونسي أسامة الحدادي بعقد لأربعة مواسم في انتقال مجاني.

وقال الاتفاق في حسابه على تويتر "إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع الظهير التونسي أسامة الحدادي لتمثيل الفريق الأول لمدة أربع سنوات، على أن يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي".

ولعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 27 عاما مع الأفريقي قبل أن ينتقل إلى ديجون الفرنسي في يناير 2017.

وسيكون الحدادي ثالث لاعب تونسي في الاتفاق بعد فخر الدين بن يوسف وأحمد العكايشي.