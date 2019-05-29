شكرا لقرائتكم هيكينغ يقود هامبورغ في الدرجة الثانية الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هامبورغ يوم الأربعاء إن ديتر هيكينغ، الذي قاد بروسيا مونشنغلادباخ لإنهاء الموسم المنصرم في المركز الخامس، سيتولى قيادة الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم في الموسم المقبل مع سعيه للترقي مجددا إلى الدرجة الأولى.
وانهار هامبورغ قرب نهاية الموسم ليفقد فرصة عودة بدت مؤكدة للدرجة الأولى بعد أول موسم له على الإطلاق في الدرجة الثانية.
وأمضى هيكينغ عامين ونصف العام مع غلادباخ كما تولى أيضا تدريب فولفسبورغ ونورمبرغ وأندية أخرى في دوري الدرجة الأولى.
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