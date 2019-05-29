شكرا لقرائتكم غاسبيريني يرفض عرض روما.. ويقود أتالانتا في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت تقارير صحافية يوم الأربعاء إلى أن مدرب أتالانتا، ثالث الدوري الإيطالي، جان بيار غاسبيريني رفض عرضا لتدريب روما مفضلا البقاء مع فريقه لقيادته الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي نجح في التأهل إليها للمرة الأولى في تاريخه.

وكان أتالانتا مفاجأة الموسم، وتوج جهوده بالتأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الذي بدأ قبل 111 عاما، كما وصل أتالانتا إلى نهائي كأس إيطاليا حيث خسر أمام لاتسيو صفر - 2.

وأشارت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إلى أن غاسبيريني الذي يشرف على أتالانتا منذ يونيو 2016، وافق على توقيع عقد جديد مقابل 2.2 مليون يورو سنويا يمتد حتى يونيو 2022.

وتم تداول اسم غاسبيريني، 61 عاما، المدرب السابق لإنتر ميلان وباليرمو وجنوى، كبديل محتمل للمدرب الموقت لروما كلاوديو رانييري، ونجحت إدارة النادي في إقناع غاسبيريني بالبقاء بعدما قدمت ضمانات بتدعيم التشكيلة وعدم بيع نجوم الفريق تحضيرا لخوض المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وكان هجوم أتالانتا الأكثر غزارة تهديفيا خلال الموسم المنصرم بتسجيله 77 هدفا، أي أكثر بسبعة أهداف من يوفنتوس المتوج بلقب الدوري في الأعوام الثمانية الاخيرة، وذلك بقيادة الثلاثي المؤلف من الكولومبي دوفان زاباتا، الأرجنتيني أليخاندرو داريو "بابو" غوميز والسلوفيني يوسيب إيليتشيتش.