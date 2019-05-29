التشكيلة المتوقعة لتشيلسي أمام الأرسنال

الجماهير المصرية ستكون على موعد مع التاريخ عندما يواجه أرسنال تشيلسى فى التاسعة مساء اليوم بمدينة “باكو” عاصمة أذربيجان، فى نهائى الدورى الاوروبى “اليوروباليج”.

ويريد محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر لتحقيق أول بطولة قارىة فى مشواره الاحترافي مع أرسنال الذى انضم إليه فى 2016 أتياً من بازل السويسرى.

صعد تشيلسى للنهائي على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 ـ 3 بركلات الحظ عقب التعادل 1 ـ 1 فى المباراتين.

تشكيلة تشيلسي اليوم أمام ارسنال المتوقعة:

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في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: أزبيلكويتا، كريستينسن،لويز، إيمرسون.

في خط الوسط: جورجينيو،كوفاسيتش، باركلى.

في خط الهجوم: ويليان، جيرو، هازارد.

و في مباراة اليوم تشلسي يفتقد لخدمات الثلاثي روبن لوفتوس تشيك و أنطونيو روديجر وكالوم هودسون أودوي بسبب الإصابة، بينما تزداد الشكوك حول مشاركة الفرنسي نجولو كانتي بعدما أصيب في الركبة خلال مشاركته في تمارينات الفريق