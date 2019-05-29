“ضبط مباشر” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأربعاء...

ننشر لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي، حيث ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم مباراة نهائي الدوري الأوروبي، والتي يتوقع الجميع أن تشهد الكثير من الإثارة والمتعة الكروية الكبيرة في ظل الصراع الكبير بين الفريقين، وسنرفق لحضراتكم كافة ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم على جميع الأقمار الصناعية دون النايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم من أكثر ما يبحث عنه الجميع خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية حقوق نقل مباريات الدوري الأوروبي حصرياً عبر قنواتها في الشرق الأوسط، وستكون المباراة منقولة من خال قناة بي أن سبورت HD1، وكذلك قناة HD2 بتعليق كلا من: حفيظ الدراجي، والمعلق حسن العيدوس، وعلي محمد علي، وسوار الذهب.

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موعد مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2018 في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب باكو الأوليمبي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم مجاناً

القناة التردد CBC Sport HD Azerbaijan AzerSpace 46°E – 11135 H 27500 IRIB TV3 HD Iran Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Varzish Sport HD Tajikistan Yahsat 52°E – 11785 H 27500 Match TV Russia Express 53°E – 12617 H 8122

كما سنقوم بالبحث عن المزيد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي، ووضعها لحضراتكم بالترددات، فتابعونا.

استطاع نادي تشيلسي في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على انتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح، بينما استطاع أرسنال التأهل للمباراة النهائي على حساب فالنسيا.