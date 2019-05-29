خبير لوائح لـ سوبر كورة : فيفا لن ينصف الأهلي حال الانسحاب من الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى خبير اللوائح الدولية، أن إقدام الأهلى على الانسحاب من بطولة الدورى من شأنه أن يعرضه لعقوبات قاسية وغرامة مالية ضخمة وفيفا لن يقف بجانبه. لمعرفة العقوبات المنتظرة للنادى الاهلى حال الانسحاب اضغط هنا

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