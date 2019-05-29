شكرا لقرائتكم خبر عن يخالف القانون مع "تايم سبورت".. أحمد مجاهد خنجر مشبوه فى ظهر الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم تتضح الأمور داخل اتحاد الكرة بأن هناك من يريد الإيقاع بالكرة المصرية وافتعال الأزمات فى الوسط الرياضي، وأن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة الذى يحرف اللوائح والقوانين والبنود لصالحه هو " طباخ القرارات السامة" للكرة المصرية.

أحمد مجاهد ، يخرج على الجميع بأنه " جهبذ " الإدارة الرياضية فى مصر وأن لديه خبرات " خزعبلية " فى قطاع الرياضة ، يوظفها ويستغلها لصالح أغراضه الشخصية ويطبق اللائحة تبعاً لأهدافه وعلاقته بهذا النادي أو الشخص ، فإن كانت العلاقة على ما يرام نفذ له أحمد مجاهد طلباته وإن كان معارضا لمجاهد فسيتم تطبيق اللائحة تبعاً لأهواء مجاهد " بالذوق و العافية " و الغريب أن اتحاد الكرة وتحديداً هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والذى فقد بريقه وعلاقته بالأندية بسبب أفعال " طباخ السم " أحمد مجاهد والشكوى المتكررة منه لم يستطيع أن يمنع مجاهد من استمراره بالتسبب فى فقدان حب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مما تسبب فى أزمة.

أحمد مجاهد كان السبب الرئيسي فى الكثير من الأزمات داخل اتحاد الكرة وكان وراء تحريض الأندية ضد عامر حسين و لجنة المسابقات و أنها لا تؤدي دورها المطلوب منها على الرغم من أنه هو من يدير اللجنة من وراء الستار دون الظهور كعادته ،ويصدر القرارات رغم أنف عامر حسين ، ليسبب العديد من الأزمات فى الدورى حالياً ، كما منع فريق تصوير قناة تايم سبورت من أداء عملهم المنوط بهم فى تصوير استاد الدفاع الجوى وإبراز آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، فى عرقلة غير مفهومة لعمل هذه القناة التى ولدت لتقدم تغطية شاملة ومتكاملة عن البطولة الأهم للقطاع الأكبر من الشعب المصرى فى جميع القرى والنجوع والمدن بالمحافظات المختلفة، وذلك رغم أن فريق القناة استخرج كل الموافقات الرسمية من تصاريح وخلافه، سواء كانت موافقات من اتحاد الكرة نفسه والذى يعد أحمد مجاهد عضوا به، أو من الأمانة العامة للقوات المسلحة المسئولة عن إدارة استاد الدفاع الجوى، وهو تحدى صارخ للوائح والقوانين غير مفهوم.