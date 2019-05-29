شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من البطولات الأفريقية حال انسحابه من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مجلس إدارة النادي الأهلي للانسحاب من الدوري اعتراضا علي قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا ، خاصة أن الإدارة الحمراء هددت بالانسحاب حال استكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا. وطلب الأهلي أن يخوض مباراتيه المتبقيتين ضد الزمالك والمقاولون العرب قبل أمم إفريقيا، وهو ما رفضه اتحاد الكرة وأجل المباراتين إلى ما بعد الانتهاء من بطولة الأمم. Advertisements لمعرفة موقف الأهلى اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من البطولات الأفريقية حال انسحابه من الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.