شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سموحة تصل القاهرة ببرونزية البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق سلة سموحة إلى القاهرة قادمة من أنجولا بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية، والتى حقق خلالها الفريق المركز الثالث وبرونزية المنافسات. وحقق سموحة المركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية للسلة بعد التغلب على القيروان التونسى، فى نهائيات البطولة. وتوج باللقب الأفريقى فريق أول أغسطس الأنجولى بعد الفوز على سلا المغربى فى نهائى البطولة. وتضم بعثة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى، وأشرف توفيق مدير فنى ومحمد جمال مخطط أحمال، وأيمن مطراوى مدرب.

سلة سموحة فى المطار

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