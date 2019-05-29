شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يعكف على تجهيز التقرير الفنى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى على تجهيز التقرير الفنى للفريق لعرضه على مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة وموقف المعارين. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد. وكان جهاز الدراويش قد منح لاعبيه راحة 15 يوماً من المران نظرا لعدم تحديد موعد المباراة المتبقية للفريق هذا الموسم أمام الزمالك.

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