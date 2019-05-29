شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن المجموعة الثانية فى كأس العالم لكرة اليد مواليد 2000 بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كاس العالم لكرة اليد مواليد 2000 عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية فى المنافسات التى ستقام أغسطس المقبل فى مقدونيا . و جاءت المجموعات كالتالى : المجموعه الأولى كرواتيا، أسبانيا، النرويج، شيلى، السعوديه، سلوفينيا المجموعه الثانيه Advertisements مصر، السويد، فرنسا، المجر، كندا، الصين تايبيه المجموعه الثالثه الدنمارك، البحرين، اليابان، الارجنتين، نيجريا، مقدونيا المجموعه الرابعه أيسلندا، ألمانيا، تونس، البرازيل، البرتغال، صربيا

كأس العالم لليد

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