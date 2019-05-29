شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الأهلى يمنح بيراميدز هدية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نادى بيراميدز على موعد مع التاريخ الموسم المقبل، بهدية من جانب النادى الأهلى الذى أصدر بيانا يعترض فيه على تأجيل المباريات لبعد بطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. لمعرفة هدية الأهلى لنادى بيراميدز اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. الأهلى يمنح بيراميدز هدية تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.