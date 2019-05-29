شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرفض المكافآت الخاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبى فريقه لتحفيزهم للفوز بمباراة الزمالك المقبلة، مؤكداً أنها مباراة مثل أى مباراة فى جدول الدورى سيخوضها لاعبو الإنتاج بمزيد من الجدية والتركيز كعادتهم فى المواجهات الكبرى.

وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اللائحة شعار الإنتاج طوال مباريات الدورى ونعلم أن لاعبينا يقدرون الموقف وسيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة".

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز المقرر لها العاشرة مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.