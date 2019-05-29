شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عمارة يشارك فى احتفالية أفضل جيل بـ"هانزا روستوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في الاحتفالية التى أقامها نادي هانزا روستوك الألماني، لتكريم أفضل جيل في تاريخ هانزا روستوك بجانب مرور 20 عاما على مباراة هانزا رستوك وبوخوم والتى تأهل بعدها هانزا لبطولة أوربا.

وجاءت مشاركة عمارة بعدما تلقى دعوة رسمية من النادي الألماني الذي سبق ودافع عن قميصه لعدة سنوات وحقق خلالها نجاحات رائعة جعلت إدارة هانزا روستوك تحرص على توجيه الدعوة له للمشاركة في احتفالات النادي المختلفة.

ولعب عمارة خمسة مواسم للنادى الألمانى قبل أن يعود للأهلي موسم 2001/2002 ، وقدم عمارة نتائج جيدة مع هانزا روستوك منها تحقيق أول فوز فى تاريخ النادي على فريق بايرن ميونيخ العريق إذ رفع عمارة كرة عرضية سجل منها مهاجم هانزا روستوك هدف الفوز على الفريق البافارى.

وشارك عمارة فى استفتاء أجراه النادى الألمانى لاختيار أفضل من لعب له عبر التاريخ، وضم التكريم نجوماً من العيار الثقيل أبرزهم أوليفر نوفيل نجم منتخب ألمانيا الأسبق، والسويدى بيتر فيدران وغيرهم بجانب مشاركته في العديد من الأحتفالات الأخرى بالنادي الالماني.



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (1)



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (2)

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محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (3)



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (4)



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (5)



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (6)



محمد عمار ة يحضر احتفالية هانزا روستوك (7)