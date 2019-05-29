شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يهدد أمم أفريقيا.. عضو الجبلاية يضع مصالحه الشخصية فوق الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة فى عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بين اللجان المحلية المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، بسبب رغبته فى الانفراد بالقرار والدخول فى مشادات كلامية معهم بأن رأيه هو القرار الصحيح وهو ما تسبب فى أكثر من أزمة والتحدث دائماً بنبرة تعالى مع الكثيرين.

وكشف مصدر مسئول باللجنة المنظمة المحلية لأمم أفريقيا أن مجاهد تسبب فى عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة بين اللجان المنظمة لبطولة أمم أفريقيا واللجنة المحلية برئاسة هانى أبو ريدة سواء مع اللجان أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتابع المصدر، أنه تمت مطالبة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المحلية المنظمة لأمم أفريقيا بعدم إشراك أحمد مجاهد فى أى أمور خاصة بالبطولة الفترة المقبلة بعد الشكاوى المتكررة ضده. بينما قالت مصادر أخرى إن أحمد مجاهد يُحقق مكاسب شخصية من وراء الأزمات التى يختلقها، وهو بذلك ينتصر لمصالحه الشخصية على حساب الوطن والبطولة الأفريقية المهمة.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من 16 فريقا.