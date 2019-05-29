شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تنقل مباراة الاتحاد وسموحة لبرج العرب بحضور جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة في الجولة 34 للدوري الممتاز، في ستاد برج العرب وبجمهور بدلا من ستاد المكس كما كان متبع .
وتقام مباراة الإتحاد وسموحة فى العاشرة مساء الإثنين المقبل فى لقاء يبحث فيه زعيم الثغر عن تحقيق الثلاث نقاط للعبور للمنطقة الدافئة.
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 وخسر فى 13 لقاء أحرز لاعبوه 38 هدفا ومنى مرماه بـ55 هدفا ، بينما يحتل سموحه المركز العاشر فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 14 وتعادل فى 11 أحرز لاعبوه 32 هدفا ومنى مرماه بـ38 هدفا .
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