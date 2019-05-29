شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المدير الإدارى لمنتخب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار استبعاد محمد عبد المرضى المدير الإدارى للمنتخب من منصبه على خلفية تقدمه بمذكرة ضد رئيس الاتحاد . وأكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن استبعاد المدير الإدارى تم خلال اجتماع مجلس إدارة ، لوجود أخطاء إدارية والادعاءات التى تقدم بها . كان محمد عبد المرضى قد تقدم بمذكرة ضد رئيس الاتحاد بتسكين أفراد أقاربه فى المركز الأوليمبى ، وتم فتح تحقيق فى الشكوى.

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