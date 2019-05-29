شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الحدود وبيراميدز لاستاد جهاز الرياضة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الجولة ٣٤ للدوري الممتاز، في ستاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من ستاد حرس الحدود. وتقام مباراة الحدود و بيراميدز فى العاشرة مساء غداً الخميس فى الجولة الـ34. ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 30 هدف .

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