المقاصة يرفض الاستعجال فى ملف المدير الفنى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو مصر المقاصة الاستعجال فى حسم هوية المدير الفنى الجديد الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل . وتولى جمال عمر المدرب العام للفريق فى الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة طلعت يوسف ، القيادة الفنية للفريق فى المباريات الأربعة الأخيرة بعد رحيل المدير الفنى. ويتريث مسئولو المقاصة فى التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق حتى يكون مناسبا لأهداف المرحلة المقبلة خاصة وأن الإدارة تسعى للعودة من جديد نحو المنافسة على الألقاب والمشاركة فى البطولات القارية.

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