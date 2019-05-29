شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن استعداد الأهلى لميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى مرحلة الحسم فى سباق ميركاتو الصيف خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما دخلت إدارة التعاقدات بالنادى برئاسة أمير توفيق فى مفاوضات أكثر من لاعب تمهيداً للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فى التقرير التالى نُلقى الضوء حول بعض التساؤلات والتفاصيل المتعلقة بصفقات الأهلى الصيف المقبل.

س: هل بدأت إدارة الأهلي رحلة ضم صفقات جديدة فى الصيف المقبل؟

ج: نعم.. فقد استهل أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء عمله، حيث فتح خطوط اتصالات قبل عدة أسابيع مع عدة لاعبين تمهيداً للتعاقد مع بعضهم فى الصيف المقبل.

Advertisements

س: هل شهدت مفاوضات الأهلي لاعبين أجانب؟

ج: بالفعل.. هناك أكثر من لاعب أجنبى يأتى فى مقدمتهم التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى والتنزانى توماس أوليموانجو مهاجم فريق شبيبة الساورة الجزائرى والكونغولى تيفى بيفوما، لاعب فريق ألميريا الإسبانى والمعار له من فريق إسبانيول وغيرهم من اللاعبين الأجانب الذين تم عرضهم على إدارة النادى وهناك مفاوضات مع بعض اللاعبين، فيما توقفت المفاوضات مع البعض الآخر.

س: ماذا عن اللاعبين المحليين؟

ج: هناك أكثر من لاعب محلى أيضاً يرغب الأهلى فى ضمّه الصيف المقبل، منهم على فوزى ظهير أيمن فريق إنبى ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى وإسلام جابر لاعب المقاصة وحمد هلال لاعب دجلة.

س: هل حسم الأهلى أى من هذه الصفقات؟

ج: وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن أمير توفيق حصل على توقيع أكثر من لاعب لكن يبقى التعاقد النهائى وحسم الصفقات خلال الفترة المقبلة.